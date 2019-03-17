2019-03-17T15:53:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Бресте: столкнулись автомобиль ГАИ и такси

Водитель такси госпитализирован
Ирина ВЕТРОВА
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Столкнулись машины ГАИ и такси. Фото: virtualbrest.byСтолкнулись машины ГАИ и такси. Фото: virtualbrest.by
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Авария в Бресте случилась в субботу днем, 16 марта.

Как сообщает virtualbrest.by, ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси произошло на проспекте Республики. К месту аварии была вызвана машина "Скорой помощи", водитель такси был доставлен в больницу.

Официальной информации об этом происшествии пока нет.

"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией.

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