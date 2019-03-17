В Минске автомобиль BMW врезался в светофор

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ДТП случилось в воскресенье, 17 марта. В Минске на проспекте Победителей легковой автомобиль BMW врезался в светофор.

Как сообщает belta.by, водитель BMW ехал по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной в направлении Нарочанской. По предварительной информации, он плохо себя почувствовал за рулем, наехал на бордюрный камень, а после этого врезался в светофор.

Сообщается, что мужчина доставлен в больницу с травмами, которые относятся к категории к менее тяжких.

Больше в этом происшествии никто не пострадал.