2019-03-18T09:03:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Благодаря сработавшему извещателю в Заславле спасена от пожара семья

Очаг пожара был в закрытой комнате
Захар ПЛАТОНОВ
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На пожаре в Заславле благодаря сработке автономного пожарного извещателя спасена семья. Фото: minobl.mchs.gov.byНа пожаре в Заславле благодаря сработке автономного пожарного извещателя спасена семья. Фото: minobl.mchs.gov.by
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В воскресенье 17 марта утрам спасателям поступило сообщение из Минского района. В Заславле горел дом. В этот момент в здании находились муж с женой и их четырехлетняя дочь, два сына играли на улице. Мужчина услышал звук сработавшего автономного пожарного извещателя в соседней закрытой комнате

Обнаружив загорание, он сообщил об этом на линию «101». Вместе с женой и дочкой они покинули дом. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили сильное задымление в квартире № 1 и общем чердачном помещении пятиквартирного жилого дома. Пожар локализовали и ликвидировали, эвакуация жильцов из соседних квартир не потребовалась. Пострадало только имущество: повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены и вещи в комнатах. Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС.

В результате пожара в квартире №1 огнем повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены и имущество в комнатах. Фото: minobl.mchs.gov.by

В результате пожара в квартире №1 огнем повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены и имущество в комнатах. Фото: minobl.mchs.gov.by

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