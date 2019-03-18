2019-03-18T11:04:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер исполнитель легендарной песни из культового фильма «Криминальное чтиво»

Среди предков выдающегося гитариста Дика Дейла были белорусы
Захар ПЛАТОНОВ
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Дик Дейл стал основоположником музыкального стиля серф-рок, его называли «королем серф-гитары». Фото: dickdale.comДик Дейл стал основоположником музыкального стиля серф-рок, его называли «королем серф-гитары». Фото: dickdale.com
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В США на 82-м году умер американский гитарист Дик Дейл (настоящее имя Ричард Энтони Монсур). О причинах смерти официально не сообщается, но известно, что он несколько раз (в 1966 и 2008 годах) проходил курсы лечения от рака.

Дик Дейл издал 11 студийных альбомов, стал основоположником музыкального стиля серф-рок, его называли королем серф-гитары. Визитной карточка стала композиция 1962 года Misirlou. Вторая волна ее популярности поступила после выхода фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в 1994 году.

В роду у Дика Дейла были ливанцы, поляки и белорусы.

Визитная карточка гитариста Дика Дейла - композиция Misirlou .

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