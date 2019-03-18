Суд отказал гомельской домохозяйке в иске к «тунеядской комиссии»

Моральный вред не был причинен гомельчанке тем, что ее включили в базу незанятых в экономике, решил суд

Изменить размер текста: A A

В понедельник суд принял решение по иску гомельчанки Марии Тарасенко к комиссии по содействию занятости населения. Напомним, она подала иск на символическую сумму в тысячу рублей за причиненный ей моральный вред - после того как женщину включили в базу незанятых в экономике и позвонили из ЖЭУ, чтобы сообщить об этом. А на днях домохозяйка получила новую жировку, в которой подогрев воды пересчитали по более высокому тарифу, в итоге сумма квитанции выросла на 43 рубля.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований гомельчанки, решив, что с ней культурно обращались, звонок из ЖЭУ был тактичным - значит, моральный вред не причинен.

- Нравственные страдания не могут быть оценены даже человеком в мантии судьи, ведь никто не может заглянуть в душу другого человека, посмотреть, насколько глубоко ему причинен моральный вред, все люди разные, - комментирует «Комсомолке» правозащитник Леонид Судаленко, который помогал Марии Тарасенко в суде.

Он отметил, что решение будет обжаловаться:

- Этим мы хотим привлечь к этой проблеме внимание, ведь проблема декрета №3 - это проблема не одной Марии Тарасенко, а всех полмиллиона граждан, которых власть назвала незанятыми в экономике. Важно показать, что в той редакции, в которой сегодня действует декрет, он не имеет права на существование. Вторжение в частную жизнь, неравенство перед законом, дискриминация, в конце концов, отказ в правосудии - это те нарушения Конституции, которые тянет за собой декрет, - считает правозащитник.