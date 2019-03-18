2019-03-18T12:29:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержан начальник Новогрудской налоговой инспекции: подозревают во взяточничестве

По версии следствия, подозреваемый за вознаграждение уменьшал суммы налогов
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Начальника Новогрудской налоговой подозревают в получении взяток.Начальника Новогрудской налоговой подозревают в получении взяток.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новогрудскому району, подозреваемого в получении взяток (ч. 1 и ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Результаты следственных действий таковы: подозреваемый получал от индивидуальных предпринимателей в качестве взяток материальные ценности и выгоды имущественного характера, пользуясь занимаемой должностью. Взамен он благоприятно решал входящие в его компетенцию вопросы. Например, обеспечивал формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства и неуплату ими налогов, непривлечение к установленной законодательством ответственности. Также занижал налоговые выплаты, продолжал дальнейшее покровительство.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. На его имущество, в том числе на автомобиль, наложен арест.

В Следственном комитете сообщили, что лица, дававшие начальнику налоговой инспекции взятки, будут освобождены от уголовной ответственности, если в отношении них имело место вымогательство взятки, либо если после дачи взятки они добровольно заявят о содеянном.

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