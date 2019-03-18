В Минске на четырех станциях метро выходы будут закрыты или частично недоступны

Ближайший месяц некоторые входы-выходы минского метро будут закрыты, направляйте свои лапки у нужную сторону. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Там будут проводиться ремонтные работы. Учитывайте это при составлении своих маршрутов

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С 18 марта 2019 года будут проводиться работы по ремонту облицовки стен, парапетов, ступеней и пригласительных площадок выходов станций «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Входы-выходы будут закрыты полностью или частично. Учитывайте это, чтобы оптимизировать логистику.

Будут закрыты (полностью или частично) следующие выходы:

- станция «Академия наук» - выход № 4-1 (выход к Белорусской государственной академии искусств (проспект Независимости, 81) и на ул. Сурганова), закрытие выхода частичное, период - с 18.03.2019 по 19.04.2019;

- станция «Парк Челюскинцев» - выход № 3-1 (выход к Парку Челюскинцев на проспект Независимости в сторону центра города), закрытие выхода полное, период - с 18.03.2019 по 19.04.2019;

- станция «Автозаводская» - выход № 4-1 (выход на Партизанский проспект к дому №104), закрытие выхода полное, период - с 18.03.2019 по 29.03.2019;

– станция «Первомайская» - выход №1-1 (выход к реке Свислочь), закрытие выхода полное, период - с 18.03.2019 по 26.03.2019, - сообщает минский метрополитен http://metropoliten.by/news/2529/ .