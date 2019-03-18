2019-03-18T13:05:39+03:00
Минск
КП Беларусь

На час дольше. Национальный художественный музей изменил время работы

Теперь можно не отпрашиваться с работы, чтобы успеть на выставку
Захар ПЛАТОНОВ
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Художественный музей становится ещё доступнее: с 16 марта 2019 года - двери НХМ открыты для вас с 12:00 до 20:00.Художественный музей становится ещё доступнее: с 16 марта 2019 года - двери НХМ открыты для вас с 12:00 до 20:00.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Художественный музей изменил время работы. С 16 марта график таков: с 12:00 до 20:00, касса работает с 12:00 до 19:30. Ранее музей работал до 19:00.

- Теперь можно не отпрашиваться с работы, чтобы успеть к нам на выставку, - отметили на facebook странице музея.

Напомним, Национальный художественный музей находится по улице Ленина, 20.

Сейчас там кроме постоянной экспозиция экспонируется выставочный проект «Сальвадор Дали». Общая оценочная стоимость этой коллекции - несколько десятков миллионов евро.

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