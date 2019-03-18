КП Беларусь
На час дольше. Национальный художественный музей изменил время работы
Теперь можно не отпрашиваться с работы, чтобы успеть на выставку
Художественный музей становится ещё доступнее: с 16 марта 2019 года - двери НХМ открыты для вас с 12:00 до 20:00.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Художественный музей изменил время работы. С 16 марта график таков: с 12:00 до 20:00, касса работает с 12:00 до 19:30. Ранее музей работал до 19:00.
- Теперь можно не отпрашиваться с работы, чтобы успеть к нам на выставку, - отметили на facebook странице музея.
Напомним, Национальный художественный музей находится по улице Ленина, 20.
Сейчас там кроме постоянной экспозиция экспонируется выставочный проект «Сальвадор Дали». Общая оценочная стоимость этой коллекции - несколько десятков миллионов евро.