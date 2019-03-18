2019-03-18T14:11:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобразования определило проходные баллы и даты проведения централизованного тестирования

Старт 11 июня
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Для абитуриентов начинается горячая пора.Для абитуриентов начинается горячая пора.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2019 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Национального центра правовой информации.

По белорусскому и русскому языкам удовлетворительными будут считаться оценки от 10 баллов и выше, для специальностей филологического профиля - от 25 баллов.

По первому профильному предмету надо будет набрать 20 баллов или выше по математике, физике, химии, биологии и 25 баллов или выше по истории Беларуси, всемирной истории (новейшему времени)», обществоведению, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).

По второму профильному предмету надо будет набрать 10 баллов или выше по по математике, физике, химии, биологии и 15 баллов или выше по истории Беларуси, всемирной истории (новейшему времени)», обществоведению, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).

При наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности «производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «животноводство, рыбоводство, пчеловодство», «сельское строительство и обустройство территорий», «мелиорация и водное хозяйство», «агроинженерия» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 6 баллов. Речь идет о таких предметах, как белорусский или русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки.

Годом ранее на ЦТ нижнее пороговое значение отметок было таким же.

Также установлен график проведения тестирования. ЦТ-2019 стартует 11 июня, в этот день можно будет сдать тест по белорусскому языку; 13 июня - по русскому, 15 июня - по обществоведению, 17 июня - по математике, 9 июня - по биологии, 21 июня - по иностранным языкам, 23 июня - по химии, 25 июня - по физике, 27 июня - по истории Беларуси, 29 июня - по географии, 1 июля - по всемирной истории. 6 и 8 июля - дополнительные (резервные) дни тестирования по белорусскому и русскому языкам, 6 и 10 июля - по остальным предметам.

Подробнее о вступительной кампании в вузы можете прочитать в нашем разделе Абитуриент-2019

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