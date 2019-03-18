Жребий свел Солодуху и футбол. Минское «Динамо» сыграет с «Витебском» в полуфинале Кубка Беларуси

В АБФФ прошла жеребьевка турнира. Две команды грезят попасть в еврокубки

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В ½ финала Кубка Беларуси жребий свел такие пары команд: «Ислочь» - «Шахтер», «Витебск» - «Динамо» Минск. Участники полуфиналов сыграют между собой два раза (дома и в гостях). Игры запланированы на 10 апреля и 1 мая. Финал состоится в Витебске 26 мая.

Интересно, что 1 мая на стадионе «Динамо» должен пройти концерт Александра Солодухи.

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Возможно, минское «Динамо» попросит перенести игру, чтобы провести ответный матч полуфинала на родном стадионе. Либо придется ютиться на другой арене. Идея провести игру после концерта представляется интересной, но трудноосуществимой. Хотя чем черт не шутит!

«Динамо» и «Шахтер» уже гарантировали себе участие в еврокубках как призеры предыдущего чемпионата страны. «Ислочь» и «Витебск» смогут к ним примкнуть, только выиграв трофей, но фавориты их соперники.

«Ислочь», напомним, в полуфинале обыграла борисовский БАТЭ.

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