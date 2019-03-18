2019-03-18T15:56:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Дачники нашли мертвую женщину в парнике

Тело 28-летней новополочанки, которая пропала полтора месяца назад, оказалось в теплице на чужой даче
Наталья ПАРТОЛИНА
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Молодая новополочанка пропала полтора месяца назад, ее нашли мертвой в парнике на даче незнакомых людей. Фото: ПСО "Ангел".Молодая новополочанка пропала полтора месяца назад, ее нашли мертвой в парнике на даче незнакомых людей. Фото: ПСО "Ангел".
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Мертвое тело в парнике 15 марта обнаружила женщина, которая вместе с семьей приехала на дачу, чтобы осмотреть участок после зимнего сезона. Шокированная страшной находкой женщина позвонила в милицию. Оказалось, что девушка, найденная в теплице мертвой, находилась в розыске как без вести пропавшая уже больше месяца. Это Анна Худякова из Новополоцка.

Анне было 28 лет, она жила на улице Молодежной в Новополоцке, увлекалась алмазной вышивкой. Она ушла из дома 3 февраля около пяти часов вечера. Девушка не взяла с собой ни документов, ни мобильного телефона.

Пока неизвестно, как и почему Анна Худякова оказалась за городом, в 26 километрах от места жительства. По предварительным данным, на ее теле нет повреждений, которые говорили бы о криминальном характере смерти, и у девушки ничего не пропало.

- Назначены экспертизы, по результатам которых будут установлены причина и время смерти новополочанки, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Напомним, в Новополоцке с января устанавливают обстоятельства гибели 42-летнего Павла Ганцелева. Две недели мужчину разыскивали как без вести пропавшего, а 22 января его тело нашли во дворе дома по улице Молодежной завернутым в покрывало. Также в январе Новополоцк потрясла еще одна трагедия. Без вести пропала 51-летняя Ольга Кураш. Тело Ольги нашли в Ушачском районе, а в убийстве признался ее сын.

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