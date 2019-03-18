В Instagram заброкировали аккаунт о сексе популярного белорусского врача

Анна Протасова окончила БГМУ по специальности «стоматология», сейчас учится на сексолога. У нее очень популярный Инстаграм. Фото: instagram.com/ania_reira

Она считает, что все из «высокой активности»

Изменить размер текста: A A

Instagram-аккаунт Анны Протасовой (@reira_reira) входит в десятку самых популярных из белорусского сегмента. Недавно он был заблокировал. Об этом Анна рассказала в своем Telegram-канале и на личной странице в Instagram.

Блогер утверждает, что ее заблокировали «из-за слишком высокой активности», и предлагает ей помочь восстановить работу аккаунта, отправив «форму для разблокировки». Официальных комментариев о причине блокировки не поступило.

Анна Протасова окончила БГМУ по специальности «стоматология», сейчас она проходит интернатуру и учится на сексолога. В своем блоге Анна рассказывает «про секс, отношения и парней по-медицински». Число ее подписчиков перевалило за 1,7 миллиона человек.