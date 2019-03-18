Милиция разыскивает пенсионерку, которая пропала в аэропорту

Женщина прилетела в Национальный аэропорт «Минск», прошла таможенный контроль. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Фото: airport.by

Они прилетела из Израиля, куда отправлялась для паломничества

Изменить размер текста: A A

Милиция ведет розыск: без вести пропала 64-летня Татьяна Воробьева. Она 14 марта прилетела в Национальный аэропорт «Минск» из Израиля. Туда она отправлялась для паломничества. В 23.33 прошла таможенный контроль. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Ее приметы: рост 152 см, нормальное телосложение, глаза зелено-карие, волосы окрашены в темно-каштановый цвет (почти черные). На нижней челюсти почти нет зубов, в области виска пигментное пятно с 1 копеечную монету. Была одета: черная стеганая ромбами(10*10 см) короткая куртка, черные джинсы, синие замшевые кеды, возможно кепи, джемпер зеленый с большой пластиковой пуговицей возле воротника. Может быть дезориентирована, сообщает guvd.gov.by.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Воробьевой Т.А., просьба сообщить в Центральное РУВД г. Минска по телефонам: 8(017)288-79-02, 8(044)715-16-05 либо по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.