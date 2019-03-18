2019-03-18T18:16:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Уволенная заменила порнороликами рекламу товаров на сайте бывшего работодателя

Девушку будут судить за компьютерный саботаж
Наталья ПАРТОЛИНА
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Девушку уволили, а она навешала порноролики на страницу работодателя.Девушку уволили, а она навешала порноролики на страницу работодателя.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Витебске будут судить молодую женщину, которая оригинальным способом решила отомстить бывшему работодателю. С работой в интернет-магазине ей пришлось расстаться из-за конфликтов с директором. Выждав некоторое время, она решила подкорректировать по своему усмотрению информацию о магазине в сети.

В ночь на 2 ноября 2017 года на страничках интернет-магазина началось невообразимое. Две группы исчезли вместе с двадцатью альбомами, где были фото и описания трех тысяч наименований товаров. Куда-то исчезли несколько сотен подписчиков, оказались стертыми архивы переписки с клиентами и партнерами. А на страничке интернет-магазина на всеобщее обозрение было выложено около десятка порнографических роликов. Директор магазина обратилась в правоохранительные органы. Вскоре они вышли на обиженную бывшую работницу.

-Как установило следствие, через свой мобильный телефон витеблянка под видом законного пользователя и от имени работника предприятия зашла на страницу ООО. Действуя из мести к директору фирмы, она разместила для общедоступного обозрения на странице учетной записи не менее 6 видеороликов непристойного содержания, подрывавших имидж и деловую репутацию предприятия. При этом девушка изменила настройки приватности учетной записи, что привело к невозможности для потенциальных клиентов обозревать предлагаемую организацией продукцию, а для предприятия — получать от клиентов сообщения, - рассказали в Управлении К МВД Беларуси.

Следствие разбиралось в этой истории больше года. Теперь дело передано в суд.

Девушку обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерной информации, ее модификации и компьютерном саботаже. Рассматривать дело будет суд Первомайского района Витебска. Сейчас 26-летняя девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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