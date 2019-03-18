2019-03-18T18:27:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельные ЧП в Гродненской области: сельчане отравились тосолом и стеклоомывателем

Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Только один из выпивавших ядовитую жидкость выжил и сейчас находится в больнице.Только один из выпивавших ядовитую жидкость выжил и сейчас находится в больнице.Фото: Раиса ЮДИНА
Изменить размер текста:

Вечером 15 марта в квартире многоэтажки в Лиде были обнаружены тела двух местных жителей, 31- и 37-летнего мужчин, сообщают в УСК Гродненщины. На месте происшествия следователи обнаружили канистры со стеклоомывателем, одна из которых была уже початой. Недалеко лежала другая пустая пластиковая тара, из которой сильно разило «химией». Следствие продолжается, но по предварительной версии причиной трагедии стало употребление стеклоомывателя.

Похожий инцидент произошел на следующий день, 16 марта, в Ивьевском районе. Окончив рабочий день два сельчанина, 52 и 60 лет, решили это «отметить». Но из горячительных напитков под рукой оказался лишь… тосол. Выпивох после такого застолья доставили в больницу на скорой, один из мужчин скончался в больнице, второго медики спасли, он сейчас находится на лечении в стационаре.

Известно, что ивьевские «товарищи» пили тосол и накануне трагедии, 15 марта. Тогда им тоже было нехорошо, но обошлось без скорой, поэтому на следующий день мужчины решили допить остатки.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко подписал указ об изменении границ Брестской, Гродненской, Минской областей и Жодино
В Гродно мужчина топором убил собаку
Милиция разыскивает пенсионерку, которая пропала в аэропорту
Уволенная заменила порнороликами рекламу товаров на сайте бывшего работодателя
В Instagram заблокировали аккаунт о сексе популярного белорусского врача
Дачники нашли мертвую женщину в парнике
Жребий свел Солодуху и футбол. Минское «Динамо» сыграет с «Витебском» в полуфинале Кубка Беларуси
Минобразования определило проходные баллы и даты проведения централизованного тестирования
На час дольше. Национальный художественный музей изменил время работы
В Минске на четырех станциях метро выходы будут закрыты или частично недоступны
Задержан начальник Новогрудской налоговой инспекции: подозревают во взяточничестве
Суд отказал гомельской домохозяйке в иске к «тунеядской комиссии»
Умер исполнитель легендарной песни из культового фильма «Криминальное чтиво»
Благодаря сработавшему извещателю в Заславле спасена от пожара семья
В Минске автомобиль BMW врезался в светофор
ДТП в Бресте: столкнулись автомобиль ГАИ и такси
В Беларуси 18 марта - до +17 градусов
+43 рубля. Незанятым в экономике пришли жировки с новыми тарифами
Самым молодым партизанам и подпольщикам - 87 лет
С 17 марта в Беларуси подорожало топливо
В Минске задержали двух россиян
Локомотив загорелся на ходу в Столинском районе
Умерла певица Юлия Началова
В Светлогорском районе продают аэродром за 25 рублей
Экскаватор выкопал авиабомбу на стройке в районе бывшего аэропорта "Минск-1"