Смертельные ЧП в Гродненской области: сельчане отравились тосолом и стеклоомывателем

Только один из выпивавших ядовитую жидкость выжил и сейчас находится в больнице. Фото: Раиса ЮДИНА

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Вечером 15 марта в квартире многоэтажки в Лиде были обнаружены тела двух местных жителей, 31- и 37-летнего мужчин, сообщают в УСК Гродненщины. На месте происшествия следователи обнаружили канистры со стеклоомывателем, одна из которых была уже початой. Недалеко лежала другая пустая пластиковая тара, из которой сильно разило «химией». Следствие продолжается, но по предварительной версии причиной трагедии стало употребление стеклоомывателя.

Похожий инцидент произошел на следующий день, 16 марта, в Ивьевском районе. Окончив рабочий день два сельчанина, 52 и 60 лет, решили это «отметить». Но из горячительных напитков под рукой оказался лишь… тосол. Выпивох после такого застолья доставили в больницу на скорой, один из мужчин скончался в больнице, второго медики спасли, он сейчас находится на лечении в стационаре.

Известно, что ивьевские «товарищи» пили тосол и накануне трагедии, 15 марта. Тогда им тоже было нехорошо, но обошлось без скорой, поэтому на следующий день мужчины решили допить остатки.