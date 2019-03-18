В Гродно мужчина топором убил собаку

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В Гродно во дворе частного дома по улице Головичи у 49-летнего местного жителя проживает семь собак. В воскресенье днем две из них выбежали за пределы огороженной территории и оказались в соседнем дворе.

33-летний хозяин дома хотел прогнать собак: одна из них убежала, а другая укусила за кисть правой руки, после чего спряталась. Похоже, это привело в ярость мужчину. Праведный ли это гнев, судить не беремся. Спустя несколько минут житель Гродно увидел в кустах собаку, взял топор и обухом нанес животному несколько ударов. Полученные травмы привели к гибели четвероногого.

Перебросив собаку через забор к соседу, мужчина сам вызвал милицию и рассказал о произошедшем хозяину питомца, сообщили в Октябрьском РОВД г.Гродно. Официальный представитель органов отмечает, что каких-либо документов на проживающих во дворе собак у мужчины нет.

Также сообщается о еще одном случае в Гродно, когда на минувших выходных пострадала собака. Это случилось на улице Озерское шоссе: вернувшийся домой хозяин обнаружил, что у его питомца разбита голова и поврежден глаз. Предположительно, неизвестный нанес ему удар кирпичом в область головы.

По данным фактам Октябрьским РОВД проводятся проверки, в ходе которых будет дана правовая оценка действиям виновных.