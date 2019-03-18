2019-03-18T19:17:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ об изменении границ Брестской, Гродненской, Минской областей и Жодино

Их контуры поменяются к концу года
Надежда БУТОВИЧ
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Границы Брестской области, сопредельные с Украиной, изменят после демаркации.Границы Брестской области, сопредельные с Украиной, изменят после демаркации.Фото: Оксана БРОВАЧ
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С 1 декабря 2019 года в Едином реестре территориальных единиц Беларуси будут изменены границы Брестской, Гродненской, Минской областей, их районов и города Жодино. Границы Брестчины, совпадающие с госграницей с Украиной будут изменены после завершения демаркации. Соответствующий указ 18 марта подписал Александр Лукашенко, сообщают в пресс-службе президента.

Изменение существующих «межей» последний раз происходило в 1950 годах. Тогда применили графический метод по картографическим материалам. Время потребовало корректив: мелиоративные и культуртехнические работы, строительство транспортных и инфраструктурных магистралей привели к тому, что границы больше не совпадают с так называемыми твердыми контурами местности (реки, мелиоративные каналы, дорожная сеть, леса, просеки и т.д.).

Изменения в официальных документах внесут либо без пошлины, либо с понижающим коэффициентом (например, госрегистрацию участков), либо вовсе бесплатно (например, изменение адреса).

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