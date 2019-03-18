Лукашенко подписал Концепцию информационной безопасности Беларуси

О состоянии информационной и национальной безопасности президенту будут докладывать ежегодно. Фото: belta.by.

Госорганам и другим организациям уже поручили применять документ на практике

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Александр Лукашенко утвердил официальный документ информбезопасности страны, сообщают в пресс-службе президента.

Концепцию уже поручили применять практически в госорганах и других организациях, а затем ежегодно докладывать президенту, сообщая актуальное состояние нацбезопасности.

Уточняется, что Концепция информбезопасности включила все замечания и предложения, исходившие от Совбеза на собрании 12 марта. Например, в новой Концепции, как в «базисном» документе – Концепции нацбезопасности, актуализированы тезисы о подготовке кадров по обеспечению информбезопасности, использовании мировых рейтингов для оценки, защите коммерческих, профессиональных и банковских тайн.

Реагировать на риски либо вызовы в информсреде будут «все без исключения» госорганы и госорганизации, выполняя свою деятельность «максимально полно и оперативно».

– Концепция – современный политический акт, направленный на всеобъемлющее развитие Беларуси: суверенной, демократической, социальной страны, – уточнили в пресс-службе президента.