В Ивьевском районе погиб мужчина, который перевернулся на тракторе

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ДТП произошло в воскресенье, 17 марта, сообщают в Госавтоинспекции Гродненской области.

Рано утром, проезжая по гравийной дороге направлением Добовичи – Браги в Ивьевском районе местный житель увидел в кювете опрокинутый самодельный трактор. Сельчанин остановился, чтобы оказать водителю помощь, но, к сожалению, тракторист самоходки был уже мертв. Мужчина позвонил в милицию, чтобы сообщить о смертельном происшествии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что погибший приехал накануне в гости к теще. Трактор, на котором он попал в смертельную аварию, принадлежал мужу сельчанки. Водительского удостоверения у мужчины не было, поэтому неизвестно, почему именно он находился за рулем. Сообщается, что сельхозмашина упала в левый по ходу движения кювет, время ДТП и время смерти мужчины выясняются.