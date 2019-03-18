Туроператоры Британии помогут в продвижении маршрутов по Беларуси

В Жодино британские туроператоры оценили промышленный туризм и сели за руль самосвала. Фото: Национальное агентство по туризму.

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На днях, с 13 по 17 марта, представители британских туроператоров приехали в Беларусь с ознакомительным туром, сообщают в Национальном агентстве по туризму.

Группа представителей турфирм посетила спортобъеты в канун II Европейских игр и увидела Минск: Национальный академический Большой театр оперы и балета, другие достопримечательности и спортобъеты, затем посетили дворцовые комплексы в Несвиже и Мире, а в завершение оценили потенциал производственного туризма на БелАЗ.

Британцы посетили замки в Несвиже и Мире. Фото: Национальное агентство по туризму.

После такой насыщенной программы по актуальным турмаршрутам британцы заявили, что готовы помочь Беларуси с продвижением.

– Они отметили, что наша республика могла бы занять нишу на туристическом рынке Особенно, если сделать акцент на развлекательные программы, а не просто на экскурсии. Например, в агроусадьбе пекли хлеб, участвовали в мастер-классе по танцам, а на БелАЗе сели за руль самосвала. Это то, что заинтересует британских туристов, – рассказала Елена Лихимович, замдиректора Нацагентства по туризму.