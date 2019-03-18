Прогноз погоды в Беларуси на 19 марта: дождь, ветер и всего до +11

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Атмосферные фронты во вторник, 19 марта, принесут в Беларусь непродолжительные осадки, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Уже ночью практически по всей территории республики пройдут небольшие дожди, а также кратковременные осадки в виде снега. Причиной дождливой неустойчивой погоды послужат атмосферные фронты на юго-востоке страны. Температура в ночное время установится в пределах 0 - +5 градусов тепла.

Днем погода станет еще и ветреной, с порывами в отдельных регионах Беларуси до 15 – 19 метров в секунду. Но станет при этом значительно теплее: от +5 до +11 выше ноля на термометре.

В целом, синоптики прогнозируют такую неустойчивую дождливую погоду практически на всю рабочую неделю. И хотя температуры примерно на 2-4 градуса выше климатических норм для Беларуси, прощаться с болоньевыми куртками и теплой, а лучше – прорезиненной обувью, еще рано!