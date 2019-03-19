КП Беларусь
В Полоцке на пожаре погибли два человека
Предварительная причина - неосторожность при курении
В Витебской области за сутки случилось несколько пожаров. Фото: МЧС
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Пожар случился в доме на 1-м переулке Матросова в Полоцке. Дом принадлежал 63-летнему пенсионеру.
В огне погибли двое. Личности погибших устанавливаются. Известно, что сгорел дом - повреждены кровля, имущество внутри, стены.
По информации МЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
За сутки в Витебской области в пожарах погибли три человека.
Еще один смертельный пожар случился в Браславском районе. Возможные причины - нарушение правил эксплуатации электрооборудования или нарушение правил эксплуатации печей.