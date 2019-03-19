Бешеная лиса покусала деревенскую собаку в Манулках

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На Витебщине после относительного затишья снова открылся счет случаев бешенства животных.

- В начале марта больная бешенством лиса пришла на домашнее подворье в деревне Манулки Вымнянского сельского совета и напала на домашнюю собаку, - рассказала врач-эпидемиолог Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Галина Криволап. - А накануне Нового года, 27 декабря, случай бешенства был зарегистрирован в деревне Котово этого же сельсовета. В населенный пункт пришел больной бешенством волк.

По статистике, больше половины случаев бешенства животных на Витебщине приходится на лис. Как уже рассказывала «Комсомолка», популяция лис в последнее время неконтролируемо растет, и в некоторых регионах приходится организовывать специальные рейды по их отстрелу.

- Чтобы предотвратить заражение бешенством, нужно своевременно делать питомцам прививки и проявлять осторожность при контакте с дикими животными - не трогать животное, зашедшее в населенный пункт, даже если вам кажется, что ему нужна помощь, - отметила Галина Криволап.