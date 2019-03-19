2019-03-19T11:23:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Россонском районе нашли женщину, которая пошла за клюквой и заблудилась

Помощь врачей ей не понадобилась
Полина СВЕТЛОВА
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К счастью, женщину быстро нашлиК счастью, женщину быстро нашлиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Женщина ушла за ягодами в 11 утра понедельника, 18 марта. В лесу она потерялась и не смогла найти дорогу домой. В МЧС об этом случае сообщили уже вечером, около 18 часов. Спасатели выехали на поиски вместе с работниками милиции. И уже в 20.45 женщину нашли - она вышла на звуковой сигнал пожарной автоцистерны. Помощь медиков ей не понадобилась.

Спасатели рекомендуют изучить базовые правила безопасности перед тем, как идти в лес. Просмотрите карту, возьмите с собой телефон, набор лекарств, нож, спички. Сообщите родственникам или знакомым, куда вы идете и во сколько вернетесь. Для того чтобы не потеряться, если вы идете компанией, можно воспользоваться свистком. Его звук слышен за 2 - 3 километра. Надевайте непромокаемую одежду и обувь.

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