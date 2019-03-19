2019-03-19T10:12:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске женщину сбил микроавтобус, ее увезли в больницу без сознания

Предварительно, женщина переходила дорогу на красный
Наталья ПАРТОЛИНА
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Микроавтобус сбил женщину на Гагарина в Витебске, милиция ищет очевидцев. Фото: ГАИ,Микроавтобус сбил женщину на Гагарина в Витебске, милиция ищет очевидцев. Фото: ГАИ,
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Тяжелые травмы получила 54-летняя женщина, которая попала в ДТП на улице Гагарина в Витебске. Авария произошла в 14 часов 12 минут 18 марта, как рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц. 38-летний водитель на микроавтобусе «Ивеко» сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Женщина госпитализирована, ее увезли в больницу без сознания, в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП Госавтоинспекция просит обращаться по телефонам 8(0212) 58-44-44, а также +375(29) 721-44-44 (круглосуточно).

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