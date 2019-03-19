2019-03-19T10:45:43+03:00
Общество
КП Беларусь

В Чашникском районе под лед провалились два пенсионера – спасти удалось одного

Мужчины пошли на озеро порыбачить
Полина СВЕТЛОВА
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Мужчину вытащили из воды с помощью спасательной доски и конца «Александрова». Фото: МЧСМужчину вытащили из воды с помощью спасательной доски и конца «Александрова». Фото: МЧС
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О том, что на озере Лукомское в Чашникском районе под лед провалились два человека, спасателям сообщили утром 19 марта.

Когда спасатели прибыли на место, на расстоянии примерно 80 метров от берега тонул мужчина. С помощью спасательной доски и конца «Александрова» его вытащили из воды. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» мужчину госпитализировали в больницу.

Из воды извлекли еще одного мужчину – 74-летнего пенсионера. К сожалению, спасти его не удалось. Как выяснилось, пожилые мужчины пошли на озеро, чтобы порыбачить.

В МЧС в очередной раз напоминают: не выходите на тонкий лед! Во время весеннего паводка лед на реках становится рыхлым, съедается сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

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