В Гомеле задержали 15-летнюю школьницу, которая рекламировала работу в интернет-магазине по продаже наркотиков

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Девушка работала по вечерам и ночью: рисовала на фасадах зданий граффити с рекламой магазина, сообщили в УВД Гомельского облисполкома. За нанесение одной надписи ей предложили 3 тысячи рублей. В милиции выяснили, что девушка собиралась устроиться в интернет-магазин курьером по распространению «закладок» с наркотиками и психотропами. Дома у школьницы нашли трафареты, мобильный телефон с перепиской в мессенджере с куратором интернет-магазина и фотографиями мест, где она нанесла граффити с рекламным текстом.

Начат административный процесс по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества. Возможное наказание - штраф до 1275 рублей. Если же ущерб признают значительным, то незаконные действия подпадают под уголовную ответственность. За это наказание серьезнее: до двух лет ограничения свободы. Если выяснится, что «трафаретчик» причастен к распространению наркотиков, его действия будут квалифицированы уже по другой статье Уголовного кодекса.

В милиции призывают с максимальной ответственностью относиться к подобным предложениям работы. Особенно, если предлагают стать курьером, минером, закладчиком, кладменом или так называемым трафаретчиком. При этом броские слова «легально», «творческая работа», «клады», «фотоотчеты», «безличные продажи", «конфиденциальность» должны насторожить. Скорее всего, в этих случаях речь идет об уловках наркодилеров.