Вечером 19 марта певица Влада разыграет 100 тысяч рублей от «Евроопт»

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Остались считаные часы до момента, который наверняка станет поворотным в жизни некоторых участников игры «Удача в придачу!». Ведь на кону - шесть потрясающих призов! Самому удачливому покупателю достанется умопомрачительный выигрыш - 100 000 рублей! Этих денег определенно хватит на исполнение мечты! Разыграет этот потрясающий приз певица Влада.

А еще во вторник найдут своих обладателей два крупных денежных приза по 50 000 рублей, три внедорожника «Джили Эмгранд Х7» и, конечно же, более 20 000 других призов. Долго ждать получения выигрыша не придется: теперь выигрыши от 500 рублей и более перечисляются на СТАТУСкарту - это совместный проект Статусбанка и сети «Евроопт». Она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты «Е-плюс».

Владелец СТАТУСкарты может получать скидки во всех магазинах «Евроопт» и больше чем 1500 магазинах-партнерах программы лояльности «Е-плюс» по всей стране, участвовать в игре «Удача в придачу!», а еще до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых. Оформить СТАТУСкарту можно бесплатно.

Желаем удачи!