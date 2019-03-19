Два человека погибли на пожаре в Полоцке

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Звонок в дежурную службу МЧС поступил в 2.36 ночи, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Прибыв на место, спасатели увидели, что кровля дома частично обрушилась.

Во время тушения пожара работники МЧС нашли труп мужчины на диване, в соседней комнате на полу под обломками - еще один.

Причину пожара пока устанавливают. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.

Курение в постели - одна из основных причин пожаров - более 90% погибших на пожаре были пьяны или курили в постели. В МЧС напоминают о безопасных правилах курения: окурки складывайте в жестяную банку, наполненную водой. Установите пожарный извещатель, который оповестит вас о пожаре. Не бросайте сигареты на пол и не курите в постели.