2019-03-19T12:58:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ о строительстве экспериментального дома в Смолевичах

Подать заявку смогут даже те, кто уже стоит на очереди в столице. Когда начнется прием заявок?
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Процесс привлечения минчан в города-спутники движется медленно.Процесс привлечения минчан в города-спутники движется медленно.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Недавно «Комсомолка» писала, что в Смолевичах построят экспериментальный дом, чтобы переманить туда минчан. Дом собираются строить для тех, кто состоит в очереди на улучшение жилищных условий в Минске - а таких сегодня 198 тысяч человек. Главное новшество - записаться в очередь могут даже те, кто стоит в очереди в столице. О начале приема заявок обещают сообщить через государственные СМИ.

- Цена квадрата там будет ниже, чем в Минске, - рассказала зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева на пресс-конференции, посвященной строительству жилья. - Если желающих наберется больше, чем предполагаемое количество квартир в доме, то предпочтение будет отдаваться тем, кто записался раньше.

В среднем в 2018 году квадратный метр жилья в Минске для нуждающихся в улучшении жилищных условий стоил 920 рублей. В регионах страны эта стоимость находится в среднем на уровне 700 - 800 рублей.

В понедельник, 18 марта, Александр Лукашенко подписал указ №103 о строительстве дома.

- Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года №240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся, - сообщает пресс-служба президента.

О том, когда начнется прием заявок, по-прежнему не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ЧП на сахарном комбинате в Слуцке: на рабочего упала крышка весом в тонну
18-летняя мошенница просила за деньги оформить для нее кредит, но платить не собиралась
В Минске поймали 18-летнего закладчика психотропов - он получал зарплату биткойнами
День Воли в Минске разрешили провести у кинотеатра «Киев»
Лукашенко поручил заняться «интернетом вещей»
Два человека погибли на пожаре в Полоцке
Вечером 19 марта певица Влада разыграет 100 тысяч рублей от «Евроопт»
В Гомеле задержали 15-летнюю школьницу, которая рекламировала работу в интернет-магазине по продаже наркотиков
В Чашникском районе под лед провалились два пенсионера - спасти удалось одного
В Витебске женщину сбил микроавтобус, ее увезли в больницу без сознания
В Россонском районе нашли женщину, которая пошла за клюквой и заблудилась
Бешеная лиса покусала деревенскую собаку в Манулках
В Полоцке на пожаре погибли два человека
Прогноз погоды в Беларуси на 19 марта: дождь, ветер и всего до +11
Туроператоры Британии помогут в продвижении маршрутов по Беларуси
В Ивьевском районе погиб мужчина, который перевернулся на тракторе
Лукашенко подписал Концепцию информационной безопасности Беларуси
Лукашенко подписал указ об изменении границ Брестской, Гродненской, Минской областей и Жодино
В Гродно мужчина топором убил собаку
Смертельные ЧП в Гродненской области: сельчане отравились тосолом и стеклоомывателем
Милиция разыскивает пенсионерку, которая пропала в аэропорту
Уволенная заменила порнороликами рекламу товаров на сайте бывшего работодателя
В Instagram заблокировали аккаунт о сексе популярного белорусского врача