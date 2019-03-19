Лукашенко подписал указ о строительстве экспериментального дома в Смолевичах

Подать заявку смогут даже те, кто уже стоит на очереди в столице. Когда начнется прием заявок?

Изменить размер текста: A A

Недавно «Комсомолка» писала, что в Смолевичах построят экспериментальный дом, чтобы переманить туда минчан. Дом собираются строить для тех, кто состоит в очереди на улучшение жилищных условий в Минске - а таких сегодня 198 тысяч человек. Главное новшество - записаться в очередь могут даже те, кто стоит в очереди в столице. О начале приема заявок обещают сообщить через государственные СМИ.

- Цена квадрата там будет ниже, чем в Минске, - рассказала зампредседателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева на пресс-конференции, посвященной строительству жилья. - Если желающих наберется больше, чем предполагаемое количество квартир в доме, то предпочтение будет отдаваться тем, кто записался раньше.

В среднем в 2018 году квадратный метр жилья в Минске для нуждающихся в улучшении жилищных условий стоил 920 рублей. В регионах страны эта стоимость находится в среднем на уровне 700 - 800 рублей.

В понедельник, 18 марта, Александр Лукашенко подписал указ №103 о строительстве дома.

- Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года №240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся, - сообщает пресс-служба президента.

О том, когда начнется прием заявок, по-прежнему не сообщается.