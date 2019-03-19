2019-03-19T14:02:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поручил заняться «интернетом вещей»

«Нужна конкретика без всяких рассуждений», - заявил президент Беларуси
Григорий ГРИБОВ
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19 марта Александр Лукашенко провел совещание по вопросам состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси. Фото: БелТА.19 марта Александр Лукашенко провел совещание по вопросам состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси. Фото: БелТА.
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Словосочетание «интернет вещей» сегодня повторяют часто. Говорят так: людей интернетом уже обеспечили, теперь интернет должен быть в вещах - автомобилях, холодильниках и даже утюгах. Философия «интернета вещей» - штука перспективная. Если кратко: различные устройства соединены в сеть и обмениваются информацией. Примеров масса. Автомобиль сообщает своему производителю о возникшей неполадке. Холодильник заказывает из магазина продукты, которые заканчиваются. Дом прогревает себя к приезду хозяина. Кажется, что это все о каком-то далеком будущем и явно не про нашу страну? Оказывается, нет - «интернет вещей» пришел в Беларусь.

19 марта Александр Лукашенко провел совещание по вопросам состояния и дальнейшего развития рынка телекоммуникаций в Беларуси. Данную сферу президент назвал одним из наиболее перспективных секторов белорусской экономики.

- Это самая быстрорастущая отрасль. С 2011 года ее доля в валовом внутреннем продукте выросла почти в два раза, обеспечивает работой около 100 тысяч человек. Важно, что это высокотехнологичная часть экономики, которая не нуждается в дешевых нефти, газе или иных материальных ресурсах. А значит, ее успехи укрепляют нашу экономическую независимость. Мы являемся лидером на пространстве СНГ, не уступая таким европейским странам, как Италия, Португалия, Чехия, - сказал президент.

- Если вчера "интернет вещей" был чем-то абстрактным, то сегодня обмен данными в автоматическом режиме, без участия человека между разными системами в ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике стал абсолютной реальностью. Более того, телекоммуникации просто неотделимы от цифровой трансформации экономики. Поэтому нам необходимо посмотреть на то, как эти сферы будут развиваться во взаимной увязке, - добавил Александр Лукашенко. В этой связи президент поставил перед участниками совещания вопрос: какие меры нужны для того, чтобы не просто сохранить позиции в мировых рейтингах, но и улучшить их, а также что сегодня сдерживает развитие ИКТ в Беларуси, какие нужны дополнительные решения?

- Нужна конкретика без всяких рассуждений. Но при этом хочу предупредить: есть ряд предложений, в том числе по инвестированию в эту сферу, хотелось бы, чтобы вы не убеждать меня пришли в каком-то варианте, а предлагали альтернативные. Убеждать меня не надо. У меня есть определенные критерии: если это выгодно государству и народу, я всегда соглашусь. Но нужны варианты, - резюмировал Лукашенко.

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