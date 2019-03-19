2019-03-19T14:05:01+03:00
Общество
КП Беларусь

День Воли в Минске разрешили провести у кинотеатра «Киев»

По словам организаторов, эта площадка вмещает не меньше людей, чем площадка у Оперного театра
Григорий ГРИБОВ
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День Воли в Минске разрешили провести у кинотеатра «Киев». Фото: БелаПАН.День Воли в Минске разрешили провести у кинотеатра «Киев». Фото: БелаПАН.
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Активисты правоцентристской коалиции и Белорусской социал-демократической партии (Грамада) получили разрешение на проведение митинга и концерта 24 марта на площадке у фонтана в Киевском сквере столицы.

- Мероприятие будет в Минске, в легальном формате. На прошлой неделе, учитывая ситуацию, мы подали заявку на Киевский сквер. Эта площадка вмещает не меньше людей, чем площадка у Оперного театра, - цитирует главу движения «За Свободу» Юрия Губаревича belapan.by.

Сбор назначен на 12.00, начало мероприятия в 13.00. Площадка может вместить до 5000 человек.

По словам организаторов, общая сумма затрат на обеспечение мероприятия составляет около 10 тысяч рублей. На данный момент собрано уже более 20 тысяч. Также сегодня заявители приглашены на встречу в Мингорисполком для уточнения организационных моментов.

Минский горисполком не ответил на обращение активистов с просьбой разрешить установку памятной доски, посвященной 100-летию Белорусской Народной Республики, по адресу Володарского, 9 и организовать 25 марта по этому поводу церемонию с митингом.

Ранее правоцентристам было отказано в проведении митинга возле Оперного театра. Заявки были поданы на 24 и 25 марта. Также минские городские власти отказали Партии БНФ и культурной площадке «Арт Сядзіба» в шествии и митинге-концерте в центре Минска на площади Свободы или у Дворца спорта.

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