В Минске поймали 18-летнего закладчика психотропов - он получал зарплату биткойнами

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Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска задержали закладчика психотропов, у которого при себе обнаружены запрещенные вещества, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Закладчиком оказался 18-летний учащийся профлицея. У него обнаружено 36 грамм порошкообразного вещества, содержащего в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, и 47 грамм спайса, также содержащего в составе особо опасные психотропы. Часть запрещенного вещества у фигуранта была при себе, остальное - в 16 закладках. Тайники выявлены в жилом секторе: на улице и в подъездах. В каждой закладке находилось по 1 грамму психотропа.

Установлено, что парень работал на интернет-магазин по продаже психотропных веществ. В день он должен был делать от 15 до 30 закладок, за каждую получал вознаграждение в $3. Молодой человек рассказал, что работу нашел через соцсеть. Зарплату получал биткойнами, криптовалюта переводилась на банковскую карту соседнего государства.

В тот день в компании злоумышленника был 22-летний молодой человек, у которого при себе оперативники обнаружили 0,08 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Материалы проверки по этим фактам переданы во Фрунзенский РОСК для дачи правовой оценки действиям обоих.