18-летняя мошенница просила за деньги оформить для нее кредит, но платить не собиралась. Фото: ГУВД Мингорисполкома.

Таким образом она разбогатела на 3000 рублей, а милиция до сих пор ищет пострадавших

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18-летняя жительница столицы по подозрению в совершении мошеннических действий поймана в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следователи выяснили, что злоумышленница нашла через знакомых молодого человека, который хотел заработать денег. Условия получения вознаграждения были предельно простыми: необходимо было явиться с паспортом в отделение одного из банков, назвать указанные девушкой данные о месте работы и размере заработной платы, а затем оформить кредитную карту с депозитом в размере 3000 белорусских рублей. Далее кредитка была передана злоумышленнице вместе с паролем, а та, в свою очередь, обещала исправно платить по счетам. Молодой человек получил свое вознаграждение за работу, но через некоторое время банк потребовал возместить потраченные с карты деньги. Девушка на связь не выходила.

Фигурантка рассказала оперативникам, что деньги с банковской карты она обналичила в магазине бытовой техники - купила электронику, а потом перепродала за полцены. Злоумышленница призналась, что схема мошеннических действий для нее не новая. Ее бывший парень зарабатывал на жизнь таким же способом, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Сейчас правоохранители проверяют причастность девушки к ряду аналогичных преступлений в столице. Известно, что злоумышленнице помогали в реализации мошеннической схемы ее подруги.

Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась, однако установлено, что ее мать в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении за совершение мошеннических действий.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошеннических действий данной девушки, то обращайтесь в Первомайское РУВД Минска лично (ул. Белинского, 10) или по телефонам: 8 (017) 280-02-02 или 102.