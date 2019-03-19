2019-03-19T15:40:59+03:00
Общество
КП Беларусь

ЧП на сахарном комбинате в Слуцке: на рабочего упала крышка весом в тонну

По предположению руководителя, пострадавший нарушил правила техники безопасности
Григорий ГРИБОВ
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ЧП на сахарном комбинате в Слуцке: на рабочего упала крышка весом в тонну. Фото: kurjer.info.ЧП на сахарном комбинате в Слуцке: на рабочего упала крышка весом в тонну. Фото: kurjer.info.
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Пока подробностей крайне мало. Известно, что мужчина едва не лишился ноги. По предварительным данным, у него открытый перелом левого бедра. По информации «Кур'ера», несчастный случай на производстве произошел вчера, 18 марта. Рабочий - слесарь по ремонту оборудования. 18 марта мужчина должен был заменить алюминиевые прокладки в крышках исправных прессов формовки блоков полистирола.

Один из прессов уже полгода находится в нерабочем состоянии, некоторые его детали отправлены на ремонт. Мужчина решил начать замену прокладок именно с него, чтобы в будущем с этим вопросом к нему не возвращаться.

В прессе есть крышка, которая весит около тонны. В открытом состоянии она должна держаться гидравликой. Но в момент ремонта по какой-то причине гидравлика не удержала крышку и придавила ногу слесаря.

По счастливому случаю, в цехе были другие рабочие. Одна из них с помощью деревянной колодки отодвинула крышку и помогла мужчине выбраться. Затем на предприятие вызвали «скорую», медики оказали первую помощь пострадавшему.

По словам Василия Радюка, директора Слуцкого сахарного комбината слесарь работает на предприятии около трех лет. В день, когда произошел несчастный случай, он выполнял плановые работы. По предположению руководителя, пострадавший нарушил правила техники безопасности.

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