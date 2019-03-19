Минчанка набрала в долг 200 тысяч рублей и пропала

44-летнюю Елену Серкову ищут следователи - она набрала в долг 200 тысяч рублей и пропала. Фото: СК РБ.

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Московским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Елены Алексеевны Серковой (Ракуть).

Установлено, что 44-летняя женщина в конце января 2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. До исчезновения проживала в квартире дома №13 по улице Космонавтов в Минске.

Приметы: на вид 40 - 45 лет, рост 160 - 174 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, глаза карие. В день исчезновения была одета в пуховик белого цвета до колена, без капюшона.

Следователи предполагают, что женщина умышленно скрывается с целью избежать ответственности за совершенные ею мошеннические действия. По версии следствия, женщина на протяжении двух лет под различными предлогами брала деньги в долг и больше на связь не выходила. Сейчас уже пять потерпевших обратились с заявлением в милицию. Общая сумма ущерба по уголовному делу - более двухсот тысяч рублей, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении женщины, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 392-97-17 и 8 (029) 855-48-89. Анонимность гарантируется.