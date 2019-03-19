Нурсултан Назарбаев - больше не президент Казахстана

Он управлял страной почти 30 лет - с 1990 года

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил 19 марта в специальном обращении к нации.

- Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана, - цитирует его заявление interfax.by.

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев, добавил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с 1990 года. В апреле 2015 года он бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах - он набрал 97,75% голосов. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

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