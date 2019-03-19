2019-03-19T16:58:14+03:00
Спорт
КП Беларусь

Антон Сарока перешел в БАТЭ

Сегодня эту информацию подтвердили официально
Григорий ГРИБОВ
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Антон Сарока (в центре) был одним из наиболее полезных игроков сборной Беларуси в Лиге наций. Фото: sb.by.Антон Сарока (в центре) был одним из наиболее полезных игроков сборной Беларуси в Лиге наций. Фото: sb.by.
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О том, что Антон Сарока в ближайшее время должен перейти из бельгийского «Локерена» в БАТЭ, уже сообщалось. Однако в пресс-службе борисовского клуба опровергли информацию о намерении «желто-синих» купить форварда. Сегодня, 19 марта, официально сообщили: трансфер состоялся, и теперь 27-й форвард - член борисовской команды.

Напомним, Сарока перебрался в «Локерен» из минского «Динамо» в прошлом июле. Нападающий провел за бельгийский клуб 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. По итогам сезона «трехцветные» заняли последнее место в турнирной таблице и покинули высший бельгийский дивизион.

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