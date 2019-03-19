Минобразования о распределении выпускников: это важный элемент соцзащиты

В этом году по распределению пойдут работать 19 тысяч молодых специалистов

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- Это действительно очень важный элемент социальной защиты, ведь государство создает условия, чтобы молодой человек мог начать свою профессиональную деятельность, - отметила консультант управления высшего образования Министерства образования Ольга Мущинская во время онлайн-конференции на сайте belta.by.

По ее мнению, важным элементом социальной защиты выпускника является также механизм перераспределения. Существует довольно широкий перечень оснований, по которым молодой специалист может поменять место работы.

- Этим достигается баланс интересов государства и общества, - считает Ольга Мущинская.

Как сообщалось, в этом году первым рабочим местом будут обеспечены все выпускники учреждений высшего образования бюджетной формы обучения - около 19 тысяч специалистов. Не возникнет проблем с распределением и у более чем 18 тысяч выпускников средних специальных учебных заведений. По информации Министерства образования, имеется достаточное количество мест для трудоустройства выпускников согласно заключенным договорам и заявкам на подготовку специалистов.