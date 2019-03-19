Видеофакт. В Светлогорском районе под старым зданием нашли 250-килограммовую авиабомбу

До деревни от опасной находки – 50 метров, место оцепили и ждут саперов.

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Опасную находку нашли под старым ветхим зданием рядом с деревней Секеричи в Светлогорском районе, сообщают в МЧС.

Спасателей около 14.00 часов вызвали работники «Светлогорского ПМС». Коммунальники мелиоративного унитарного предприятия занимались разборкой и захоронением обветшалого строения, когда увидели под завалами предмет похожий на бомбу. Прибывшие эмчеэсовцы предположили, что найденный боеприпас – 250-килограммовая авиабомба времен ВОВ.

На место ЧС вызвали группу разминирования из военной части Бобруйска. До приезда саперов опасное место оцепили и охраняют правоохранители. До жилых деревенских домов от бомбы – примерно 50 метров, угрозы населению нет, поэтому эвакуация не проводилась, уточнили в МЧС. Однако спасатели по-прежнему остаются на месте происшествия, чтобы обеспечить пожарную безопасность.