После поднятия акциз «Белнефтехим» с 20 марта повышает и цены на топливо

Оптовые цены на топливо увеличатся, а розничные будут расти плавно. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Ссылаясь на указ президента от 15 марта по установлению акцизных ставок на отдельные подакцизные товары, пресс-служба «Белнефтехима» сообщает о росте цен на автотопливо.

Уточняется, что цены автомобильного топлива вырастут со среды, 20 марта. И пока увеличивается стоимость только оптовых цен при продаже светлых нефтепродуктов, объяснили в концерне.

Что же касается розничных продаж, то стоимость бензина и дизеля на заправках в ближайшее время резко не поменяется. В этом случае «Белнефтехим» сохраняет выработавшуюся за последнее время ценовую политику.

– Тактика концерна по изменению розничных цен остается прежней, – уточнили в «Белнефтехиме». – Будет продолжаться плавное, пошаговое изменение, учитывающее все ценообразующие факторы, как стоимость сырья, курс белорусского рубля и налогообложение.

Напомним, последний раз цена топлива подрастала на днях: в воскресенье, 17 марта, на одну копейку.