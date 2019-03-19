В Островецком районе нашли мертвым сотрудника таможни «Котловка»

Тело 40-летнего мужчины нашли в лесу в его собственном авто. Фото-иллюстрация: pixabay.com.

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Сотрудники Следственного комитета Гродненщины расследуют смерть 40-летнего мужчины, проинформировали belta.by в областном УСК.

По информации Сергея Шершеневича, официального представителя УСК по Гродненской области, тело мужчины было обнаружено очевидцами 11 марта в лесной зоне. Погибший 40-летний житель Островца находился в собственном авто и по внешним признакам его смерть не была насильственной.

– Следователями не обнаружено каких-либо внешних признаков, которые моли бы указать на криминальный характер гибели, – уточнили в Следственном комитете. – Для установления истинной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в СМИ сообщалось, что погибший мужчина работал в таможенном пункте пропуска на границе с Литвой, в «Котловке». Он занимал должность начотдела таможенных операций и контроля таможенного поста. Без вести мужчина пропал незадолго до трагедии – 9 марта.