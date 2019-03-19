За подделку рецептов на снотворное минчанку приговорили к 240 часам общественных работ

Женщина сказала, что страдает бессонницей из-за проблем в семье

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В суде Октябрьского района столицы рассмотрели уголовное дело против минчанки, которая подделывала врачебные бланки, информируют в пресс-службе Мингорсуда.

Сообщается, что женщина около года назад обратилась в поликлинику, где рассказала врачу, что страдает бессонницей из-за проблем в семье. Доктор выписал ей рецепт на снотворное с психотропами в составе. Таблетки помогали, но только в начале, – привыкнув к ним, минчанка стала самостоятельно увеличивать дозу и вскоре ей понадобилось новое лекарство.

Чтобы иметь нескончаемый доступ к снотворному обвиняемая купила цветной принтер и начала печатать поддельные рецепты. В интернете она находила «печати врачей», а подпись ставила собственноручно. Вскоре подделки обнаружились. В суде женщину признали виновной и приговорили к 240 часам общественных работ.

Приговор еще может быть обжалован.