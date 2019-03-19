Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?

С легкой руки певицы Влады 100 тысяч рублей выиграла пенсионерка из Витебска.

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Во вторник, 19 марта, завершился 112-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!». Не будем вас долго томить, скрывая новую «порцию» победителей. Итак, вот имена счастливчиков, которые стали обладателями весомых денежных сумм и новеньких железных коней!

Главный приз – 100 тысяч белорусских рублей получит Ольга Метелица, пенсионерка из Витебска. Не менее счастливыми хозяевами новеньких авто «Джили Эмгранд Х7» стали Анастасия Парнюшко из агрогородка Хотилы Поставского района, Александра Невчеря из Орши, Владислав Новацкий из Гродно.

Кроме того, были разыграны еще два крупных приза по 50 тысяч рублей. Их выиграли Алексей Михалап из Минска и Геннадий Жуковский из Минска.

Поздравляем победителей! Кто знает, может быть, в следующий раз удача улыбнется вам?