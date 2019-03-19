На Брестчине и Гомельщине введен запрет на ловлю рыбы

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Со среды, 20 марта, в Беларуси начинает действовать запрет на рыбную ловлю в двух южных регионах: Брестской и Гомельской областях, информируют в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

С весной большинство рыб, обитающих в белорусских водоемах, отправляются на нерест, поэтому существует необходимость установить особые охранные мероприятия. Первыми запрет вводят на Брестчине и Гомельщине, он будет действовать с 20 марта по 18 мая. C 1 апреля те же запретные меры будут действовать на Минщине, Могилевщине и Гродненщине, вплоть до 30 мая. Позже всех «подключится» самый холодный регион: на Витебщине запрет введут не ранее 10 апреля и продлится он по 8 июня.

– Нерестовый запрет не исключает любительское рыболовство полностью, но существенно его ограничивает: только одна удочка с одним крючком или одним спиннингом с искусственной приманкой, – объяснили природоохранники.

Любые другие виды и орудия ловли будут наказаны штрафами от 20 (510 рублей) до 50 (1275 рублей) базовых величин.