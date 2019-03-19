Лукашенко об отставке Назарбаева: «С большим сожалением принял этот шаг»

Президенты договорились встретиться в Астане в мае 2019 года. Фото: kursiv.kz.

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В пресс-службе президента Беларуси сообщают о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева, принявшего решение об отставке с 20 марта.

Во время беседы белорусский лидер признался, что «с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга». Так как их единят много лет рабочих отношений и дружбы, совместно принятых решений по двустороннему сотрудничеству, участие в международных саммитах и форумах.

Также в телефонном разговоре зашла речь о новых статусах Назарбаева: председательстве в Совете Безопасности Казахстана и конституционное звание «Лидер нации», как первого президента страны.

– Этот статус, безусловно, является заслуженным, так как современный Казахстан создан и построен усилиями Нурсултана Назарбаева, – подчеркнул в разговоре Лукашенко.

Было отмечено, что между Беларусью и Казахстаном всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты на всех уровнях. Кроме того, президенты условились о непременной встрече на юбилейном саммите ЕАЭС в мае 2019 года в Астане.