2019-03-19T22:03:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 20 марта: +9 и снег в северных регионах

Но ночью будут небольшие заморозки
Надежда БУТОВИЧ
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Снег и мокрый снег выпадут в северных районах страны.Снег и мокрый снег выпадут в северных районах страны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Беларуси сохраняется облачная с прояснениями погода, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Однако весеннюю оттепель на севере республики немного подпортят осадки и температурные перепады. В целом в Беларуси в среду, 20 марта, ночью будет довольно холодно: от -3 до +2 градусов. Из-за чего в ночное время и также с утра в некоторых регионах будет туманно.

Днем потеплеет и в среднем по республике будет от +3 до +9 градусов выше ноля. Уймется и ветер, его порывы будут всего около 4 – 9 метров в секунду.

Так что настроение смогут подпортить только осадки в виде снега и мокрого снега, хотя выпадут они, повторимся, только лишь в северных регионах Беларуси, в остальном по стране будет по большому счету без осадков, уверены синоптики. Дело похоже идет к обещанным теплым выходным!

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