В Гродно девочка-подросток отравилась угарным газом

Отец нашел ее в ванной комнате без сознания. Сейчас девочка в тяжелом состоянии

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20 марта около двух часов ночи 13-летнюю девочку привезли в Гродненскую областную детскую больницу с признаками отравления угарным газом.

- Девочка 2005 года рождения живет с родителями в частном жилом доме. Ее нашел отец, ребенок лежал без сознания на полу возле душевой кабинки в помещении ванной комнаты, где установлен газовый двухконтурный отопительный котел, - говорят в МЧС. - Состояние девочки тяжелое.