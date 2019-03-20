В Светлогорске загорелся гироскутер, который стоял дома на зарядке

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Пожар случился вечером 19 марта в одной из квартир в микрорайоне Молодежный в Светлогорске. Загорелся гироскутер, который стоял на зарядке. В это время дома была только 10-летняя девочка. Она не растерялась и позвала соседей на помощь.

- Взрослые вызвали МЧС, но пожар смогли потушить сами еще до приезда спасателей, - пишет региональный сайт «Ранак».

Приехала «скорая», осмотрела девочку: она не пострадала.