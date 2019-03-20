За взятку в 4 тысячи долларов задержан главный архитектор Минска Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Уголовные дела завели на двух человек - и за получение взятки, и за дачу

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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома после получения взятки.

- Мужчину задержали в Минском районе после получения $4 тыс. Деньги за благоприятное решение вопросов по согласованию проектных решений чиновнику передала индивидуальный предприниматель, - рассказывают в МВД.

Следственный комитет возбудил уголовные дела и за получение взятки в крупном размере, и за дачу взятки.